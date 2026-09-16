La cultura y las tradiciones de Aguascalientes formaron parte del 80 Desfile Anual del Día de la Independencia de México, realizado en Los Ángeles, California, con la asistencia de miles de integrantes de comunidades mexicanas y mexicoamericanas.

El recorrido tuvo una extensión aproximada de 2.4 kilómetros por el Este de Los Ángeles y comunidades vecinas, incluido el bulevar César Chávez, donde durante ocho décadas se ha desarrollado esta celebración relacionada con las fiestas patrias mexicanas.

Entre los contingentes participaron bandas escolares, agrupaciones de danza folclórica, demostraciones ecuestres y carruajes, además de representaciones procedentes de diferentes comunidades.

Aguascalientes estuvo representado por una delegación cultural en la que participaron niñas del Ballet Clásico Aguascalientes de la Escuela de Danza, quienes presentaron bailes folclóricos ante la comunidad mexicana residente en California.

La delegación acudió a través del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes (IAPEMI). Como parte de la participación estatal también se presentó una representación inspirada en la tradicional batalla de los Chicahuales, expresión cultural vinculada con Aguascalientes.

El desfile tuvo como eje la conmemoración de la Independencia de México y reunió distintas manifestaciones culturales relacionadas con las tradiciones e identidad de las comunidades de origen mexicano que radican en Estados Unidos.