La gobernadora Tere Jiménez participó en una reunión de trabajo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde se abordaron acciones para fortalecer los programas de vivienda social y ampliar el acceso de las familias a una casa propia.

Durante el encuentro, la mandataria estatal manifestó su disposición a mantener la coordinación con el Gobierno federal para incrementar la oferta habitacional y facilitar que más personas puedan construir un patrimonio y mejorar sus condiciones de vida.

Precisó que los programas de vivienda social, tanto federales como estatales, están dirigidos a personas que carecen de vivienda propia, no son derechohabientes del Infonavit ni del Fovissste y perciben ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

Jiménez Esquivel sostuvo que facilitar el acceso a una vivienda representa una medida para brindar mayor certeza y estabilidad a las familias, por lo que reiteró el respaldo de su administración a las acciones encaminadas a atender esta necesidad.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el Gobierno de México tiene como meta construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, como parte de una estrategia que busca beneficiar a 12 millones de familias en el país.

Para avanzar en este objetivo, solicitó agilizar los procedimientos administrativos y fortalecer la colaboración entre las autoridades federales, estatales y municipales.

En la reunión también se presentó la Ventanilla de Vivienda Social, un mecanismo diseñado para simplificar los trámites y concentrar la información necesaria para autorizar nuevos desarrollos habitacionales.

Al encuentro asistieron gobernadores, alcaldes y funcionarios federales involucrados en la política nacional de vivienda.