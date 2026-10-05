Aguascalientes consolida la modernización de los servicios públicos mediante la incorporación de 205 nuevos camiones YoVoy y la digitalización de más de 200 trámites en línea, colocándose entre los primeros lugares nacionales en gobierno digital, entorno regulatorio y cobertura de internet.

En materia de movilidad, la flotilla suma unidades equipadas con internet, cámaras de seguridad, rampas de acceso y portabicicletas. A la par, se construyen 130 paraderos en el Tercer Anillo, dotados de conectividad, videovigilancia y botones de alerta.

Asimismo, Aguascalientes se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica con seguimiento del transporte público en tiempo real vía Google Maps, desarrollo reconocido con el premio u-GOB y complementado con la app Aguascalientes Digital, que supera las 280 mil descargas.

Los apoyos al transporte crecieron 55 por ciento, alcanzando a más de 53 mil 900 beneficiarios, con descuentos del 100 por ciento para personas con discapacidad y del 50 por ciento para estudiantes, adultos mayores y mujeres embarazadas, además del esquema “Taxista Solidario”.

El Estado cuenta con 2 mil 291 puntos de internet gratuito, con un ahorro social estimado de 163.6 millones de pesos. Por su parte, el Expediente Digital superó los 2 millones de visitas y los 143 mil trámites, lo que representa un alza del 420 por ciento, además de vincular 42 mil licencias de conducir digitales y 55 mil tarjetas de circulación.

En materia económica, la Ventanilla Digital de Inversiones redujo 49 por ciento los tiempos de espera; el Centro de Atención Vehicular atendió más de 50 mil solicitudes, y el Centro de Contacto Digital 070 brindó más de 763 mil atenciones. En el ámbito local, Jesús María se convirtió en el primer municipio del país en digitalizar al 100 por ciento el traslado de dominio y el pago del ISABI.