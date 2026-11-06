La gobernadora Teresa Jiménez Esquivel inauguró el Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia, que se desarrolla del 5 al 7 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), con la participación de especialistas de nueve países y alrededor de 400 integrantes de corporaciones de seguridad y procuración de justicia de diferentes estados de México.

Durante la ceremonia inaugural, la mandataria destacó que Aguascalientes ha colocado la seguridad y la justicia como pilares de su desarrollo. Señaló que el programa Blindaje Aguascalientes ha permitido reducir la incidencia delictiva en más del 29%, mediante acciones de prevención, inteligencia, tecnología y coordinación institucional.

Asimismo, aseguró que el encuentro permitirá intercambiar experiencias y fortalecer la capacitación de los cuerpos policiales, con el objetivo de mejorar la atención y protección de la ciudadanía.

La cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, Elizabeth Hoffman Franolich, destacó la cooperación bilateral contra las organizaciones criminales transnacionales, bajo principios de confianza institucional y respeto a la soberanía de ambas naciones.

Por su parte, Ricardo Gatica Aliaga, subdirector de Investigación Criminal y Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Chile, subrayó la importancia de compartir estrategias ante la constante evolución de las actividades delictivas.

El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, llamó a fortalecer la coordinación entre instituciones y reconocer el trabajo de los cuerpos policiales y de procuración de justicia. Durante el acto, entregó un reconocimiento a la gobernadora por su respaldo a las labores de seguridad.

En tanto, el rector de la UAA, Juan Carlos Arredondo Hernández, señaló que la confianza ciudadana depende de la respuesta cotidiana de las instituciones.

Durante los tres días del foro, especialistas de Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Chile, España, Brasil, Italia, Argentina y México compartirán conocimientos y buenas prácticas orientadas a mejorar las capacidades operativas de las instituciones de seguridad y justicia.