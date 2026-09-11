Aguascalientes se posicionó entre las tres entidades con menor percepción de inseguridad en México, al registrar un 41.0% entre febrero y abril de 2026, únicamente por detrás de Coahuila, con 27.8%, y Yucatán, con 35.5%, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el ámbito local, la prevalencia delictiva entre la población de 18 años y más mostró una reducción del 15.7% durante 2025. La cifra pasó de 29,473 víctimas por cada 100 mil habitantes, contabilizadas en 2024, a 24,846 en el periodo de estudio, informó Adrián Franco Barrios, vicepresidente del INEGI.

Asimismo, la tasa de incidencia delictiva disminuyó un 6.5% en la entidad, al reportarse 31,765 delitos por cada 100 mil habitantes en 2025, frente a los 33,960 estimados el año previo. En Aguascalientes, el fraude se ubicó como el ilícito de mayor incidencia, añadió.

En el panorama nacional, la ENVIPE 2026 estimó que 23.0 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito en 2025, lo que representó una tasa de 23,473 víctimas por cada 100 mil habitantes. El total de delitos cometidos en el país ascendió a 33.8 millones, encabezados por el fraude, la extorsión y el robo o asalto en la calle o en el transporte público.

La cifra oculta nacional -delitos no denunciados o que no derivaron en una carpeta de investigación- alcanzó el 93.4%. En tanto, el 74.0% de la población adulta del país manifestó sentirse insegura en su entidad federativa.

Finalmente, las pérdidas económicas y el gasto de los hogares en medidas preventivas derivadas de la inseguridad sumaron 267.3 mil millones de pesos, equivalentes al 1.06% del producto interno bruto (PIB). Las medidas preventivas representaron el 34.3% de ese monto e incluyeron el cambio de cerraduras, candados, puertas o ventanas.