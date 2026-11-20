La gobernadora Tere Jiménez recibió de Nissan Mexicana un certificado por la producción de cuatro millones de vehículos en México mediante procesos que la empresa describe como libres de emisiones de dióxido de carbono (CO₂).

Durante el evento, Jiménez reconoció la contribución de Nissan al desarrollo económico y al cuidado del medio ambiente en Aguascalientes. Señaló que una manufactura más eficiente y sustentable puede avanzar junto con la innovación y la tecnología, y afirmó que la energía es un factor estratégico para atraer inversiones y fortalecer la competitividad.

Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, dijo que el logro refleja la incorporación de nuevas tecnologías y acciones para reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Agradeció el respaldo del Gobierno estatal y adelantó que la empresa trabaja en proyectos de corto plazo para fortalecer su presencia en Aguascalientes.

Por su parte, Marco Ribera, gerente senior de Estrategia de Energía y Medio Ambiente de Nissan Mexicana, informó que más del 95 por ciento de la electricidad utilizada en las operaciones de manufactura de la empresa proviene de fuentes libres de carbono. Añadió que la meta de ensamblar cuatro millones de vehículos con energía libre de CO₂ es resultado de años de trabajo y colaboración entre la industria, el gobierno y el sector energético.

El acto se realizó en la planta A2 de Nissan y contó con la presencia del presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez, así como de directivos de la empresa y funcionarios estatales y de la Comisión Federal de Electricidad.