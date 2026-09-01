El presidente municipal Leo Montañez, encabezó la ceremonia de graduación de 76 policías municipales y estatales, quienes concluyeron sus estudios como Técnicos Superiores Universitarios (TSU) en Policía Preventiva, fortaleciendo su preparación profesional para desempeñar sus funciones en favor de la seguridad de las familias de Aguascalientes.

En el marco de su segundo informe de gobierno señaló que se ha invertido en patrullas, en tecnología y en equipamiento, pero también en algo fundamental: en las personas que tienen la responsabilidad de usar esas herramientas porque una corporación fuerte se construye con mujeres y hombres preparados, con criterio, con disciplina y con vocación de servicio.

Indicó que, mientras se preparaban seguían cumpliendo con una responsabilidad que no se detiene, cuidar todos los días a las familias de Aguascalientes.

La regidora Karla Espinoza Esparza felicitó a los graduados y a sus familias por este logro que beneficia a las familias de Aguascalientes. Asimismo, detalló que para facilitar los estudios se desarrolló el campus virtual del Instituto Superior en Seguridad Pública, una herramienta que facilita que los elementos en activo puedan cursar sus materias y continuar con su preparación sin descuidar sus labores operativas.

Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública Municipal, subrayó que la graduación representa el resultado del esfuerzo, la disciplina y la vocación de servicio de los elementos, además de resaltar la importancia del Instituto Superior en Seguridad Pública como un pilar para fortalecer la formación permanente de la corporación. Además, refrendó el compromiso de la Secretaría de continuar impulsando la capacitación, al señalar que una policía mejor preparada es una corporación más profesional, humana y cercana a la ciudadanía.

CAPACIDAD OPERATIVA

En la gestión de Leo Montañez se ha reforzado la seguridad municipal con la incorporación de 189 patrullas y 381 nuevos policías capacitados por el Instituto Superior en Seguridad Pública Municipal. Conforme a su segundo informe de actividades, estas acciones expanden la capacidad operativa de la corporación para robustecer la vigilancia preventiva y atender las demandas de protección de las familias de la capital.