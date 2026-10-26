Aguascalientes quiere el Nacional Charro 2027

Una vez más, el estado de Aguascalientes se declaró listo para albergar la máxima fiesta de la charrería a nivel nacional: el Congreso y Campeonato Nacional Charro. El estado de la gente buena anunció que levantó la mano para organizar el próximo certamen de 2027, en lo que sería la tercera ocasión desde que se inauguró la Arena San Marcos.

El Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026 se está desarrollando en estos momentos en la ciudad de San Luis Potosí, que supuestamente también sería la sede del próximo certamen, en 2027, aunque aún no se ha confirmado de manera oficial.

En algunos portales se ha observado cierto descontento con el desarrollo de este torneo en San Luis Potosí, por lo que podría cambiarse la sede para 2027. Teniendo esto en cuenta, la PUA de Aguascalientes informó que presentó su candidatura para albergar la fiesta del próximo año, señalando que ya cuenta con experiencia en la organización de este evento durante años recientes.

A lo largo de los próximos meses se evaluará la posibilidad de otorgarle la sede a Aguascalientes para el próximo Campeonato Nacional Charro. En caso de confirmarse, sería la tercera vez que el Congreso Nacional llegara a la Arena San Marcos, lo que reafirmaría su posición como uno de los mejores recintos de México, si no es que el mejor, para la práctica de la charrería.