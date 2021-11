El día de ayer culminó la etapa regular del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2021; los 144 equipos varoniles tuvieron su respectiva actuación en Aguascalientes, pero, lamentablemente, el estado anfitrión no pudo tener a un equipo representante en la fase final de esta categoría.

Hace unos días, ya habían tenido participación los equipos de Rancho El Picacho, Aguascalientes JG, Puerta de Oro y Rancho El Potrillo; este último había sido el más destacado con 282 puntos, pero, para su mala fortuna, los fueron bajando de la zona de clasificación hasta quedar fuera de los primeros 24 lugares.

El último equipo local en participar fue el de las 3B de Pabellón de Arteaga, el cual generaba muchas expectativas por ser un equipo de categoría AA y que, además, obtuvo el segundo lugar estatal. Sin embargo, en esta ocasión, no hubo suerte y sólo sumaron 208 puntos, quedando lejos de los 300 requeridos para entrar a los cuartos de final.

En la Cala de Caballo, el equipo local comenzó bien con Antonio Pérez Gómez sumando 29 puntos, pero, en los Piales, comenzaron las malas noticias al no completar un solo Pial a cargo de Leoncio Mejía Gómez, mientras que, en el Coleadero, Salvador Muñoz, Luis Bernal y Leoncio Mejía dejaron una puntuación parcial de 62 unidades antes de las Escaramuzas.

En la terna de toro, tampoco se tuvo suerte y sólo llegaron a 86 puntos, complicando en ese momento su pase a la siguiente fase. En las manganas, se lograron rescatar algunos puntos con las tres manganas a pie completas que se llevaron el aplauso del público, alcanzando una cifra de 187.

Ya en el Paso de la Muerte, Jairo Saucedo dio una gran actuación y le otorgó algunos puntos más a su equipo para finalizar con una actuación de 208, culminando así la participación en el Nacional por parte de las 3B y el estado de Aguascalientes.

Cabe señalar que, en la rama femenil, la Escaramuza de Sanmarqueña sí consiguió su boleto a la fase final del campeonato, por lo que el estado anfitrión de Aguascalientes estará pendiente de estas damas a caballo que tratarán de poner el nombre de su estado en alto.