La necesidad de formar talento especializado para atender la transformación tecnológica de la industria hacia 2030 llevó a Aguascalientes a capacitar a profesores universitarios en electrónica avanzada y semiconductores, mediante una estrategia regional con Guanajuato y Querétaro, informó Francisco Rangel Cáceres, director de Educación Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes.

Del 5 al 14 de octubre, 25 docentes de instituciones de educación superior de las tres entidades participaron en el curso de Instrumentación Electrónica y Adquisición de Datos, de los cuales diez provenían de cinco instituciones de Aguascalientes: la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA), la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA), la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), la Universidad Panamericana y el Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA).

La capacitación incluyó prácticas en el Laboratorio Estatal de Diseño de Semiconductores y Electrónica Avanzada del ITA, con herramientas de medición, programación y sensores desarrollados por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI).

La iniciativa responde a las necesidades identificadas en el Estudio de Necesidades de Talento en Aguascalientes hacia 2030, elaborado con la participación de 73 empresas de 11 ramas industriales, en el que se señala la demanda de perfiles especializados en manufactura avanzada, sistemas electrónicos y semiconductores.

El programa B-CHIPS busca fortalecer las capacidades de los profesores para actualizar la enseñanza de la ingeniería y preparar a profesionistas que puedan incorporarse a sectores industriales de mayor complejidad tecnológica, ante las nuevas oportunidades de inversión relacionadas con el nearshoring.