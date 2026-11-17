En días recientes, el municipio de Aguascalientes se hizo viral por autorizar una tienda de conveniencia con un diseño urbano y vial deficiente en una intersección cada vez más saturada al poniente de la ciudad. Pero lo más revelador no es que haya aprobado un proyecto contrario al interés público –en este caso, la movilidad–, sino que contradice, según señalaron incluso políticos del mismo partido del alcalde, el programa de desarrollo urbano autorizado por el propio municipio, pues autorizó la construcción del establecimiento donde está prevista la ampliación de una de las vialidades.

Ante la controversia, funcionarios municipales explicaron que sí, que la tienda se ubica dónde está prevista una vialidad, pero como “ahorita” no hay proyecto ni recursos para construirla –¿y por qué no se han gestionado? –, se autorizó temporalmente, y ya se habló con el propietario, quien sabe que algún día deberá cerrar su tienda para permitir la ampliación. Así, sin más. Por si eso no bastara, otro funcionario anunció que, ante el rechazo generalizado, el municipio consideraría ofrecerle al propietario un terreno público en permuta. Es decir, el municipio aprueba un proyecto que contradice sus propios programas y, ante el rechazo, ofrece un bien público para resolver el problema que él mismo creó.

Por trivial que parezca, el asunto revela algo de fondo: la falta de visión, profesionalismo, rigor y transparencia de las administraciones recientes. Y muestra cómo la planeación urbana en Aguascalientes –ciudad que alguna vez fue referente en la materia– se aleja de principios fundamentales como la transparencia y la participación. Conviene detenerse en dos problemas.

Primero, la opacidad. En México –y Aguascalientes no es la excepción– no pocos asuntos se resuelven mediante arreglos opacos que permiten cambios de uso de suelo contrarios a lo planeado, autorizaciones con factibilidades cuestionables, etcétera. Por eso existen torres habitacionales sin sustento de mercado ni justificación urbana edificadas donde no debieron estar; fraccionamientos fuera del límite de crecimiento urbano o en suelos de conservación ambiental –con talas indiscriminadas, como en San Francisco de los Romo–; entre otros. Y los ciudadanos no saben qué ocurrirá en su calle o colonia hasta que las construcciones están avanzadas y las decisiones son irreversibles.

Segundo, la falta de participación. El desarrollo urbano en Aguascalientes se decide en el escritorio de algún funcionario en turno, sin tomar en cuenta a quienes serán directamente afectados. Así, la ciudad cambia todos los días –nuevos usos de suelo, autorizaciones de construcción, obras públicas– sin que la población se entere y sin canales reales de participación.

Sherry Arnstein, en su célebre artículo de 1969 sobre participación ciudadana, describió una “escalera de la participación” que va desde la manipulación hasta el control ciudadano. En los peldaños más bajos, los gobiernos realizan reuniones “participativas” sólo para fabricar apoyo a decisiones ya tomadas, y exhiben la presencia “ciudadana” como prueba de legitimidad. En el mejor caso, la participación se reduce a informar –de arriba hacia abajo, sin posibilidad de influir– o consultar, mediante audiencias donde la información llega tarde, sin margen para incidir. Así, los gobiernos miden la “participación” en número de asistentes a una reunión o encuestas en línea respondidas, y presentan eso como “involucramiento ciudadano”. En Aguascalientes, eso es lo que ocurre. Además, los consejos consultivos o “ciudadanos”, tal como están diseñados, no sirven para orientar decisiones; en el mejor caso su impacto es nulo; en el peor, legitiman lo ya decidido.

¿Qué puede hacerse? En transparencia, hay experiencias relevantes. En 2018, Guadalajara creó el Visor Urbano –financiado por Bloomberg Philanthropies–, una plataforma digital para transparentar la consulta de información urbanística y el otorgamiento de licencias. Una investigación independiente encontró que, tras su implementación, las solicitudes de soborno en trámites de licencias comerciales disminuyeron aproximadamente 74%, de 16.5% a 4.2% de los usuarios encuestados. El porcentaje de usuarios enviados de ventanilla en ventanilla cayó de 71% a 16%, y quienes sabían dónde verificar o cuestionar una decisión municipal aumentaron de 39% a 67%. Estos resultados no se explican solo por la digitalización, sino por combinarla con reformas regulatorias, estandarización de procedimientos y acceso público a información urbanística.

Y en participación, existen múltiples referencias en el mundo, como reformas legales para hacer la participación en la planeación urbana más rigurosa y vinculante, procesos de diseño participativo de espacios públicos, aplicaciones móviles para monitorear servicios públicos y levantar reportes, presupuestos participativos con peso real en las decisiones de inversión urbana, entre otros.

En suma, el caso de la tienda de conveniencia es, en apariencia, un asunto menor. Pero el rechazo que generó demuestra que cuando la ciudadanía alza la voz, es posible exigir mayor rendición de cuentas y mejores decisiones. Como señaló Jane Jacobs: “las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para todos, solo porque –y solo cuando– son creadas por todos”. En Aguascalientes, aún estamos lejos de eso.

fernando.granados@alumni.harvard.edu | @fgranadosfranco