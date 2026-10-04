Aguascalientes forma parte de una de las regiones con mayor fortaleza económica del país, que en conjunto representa alrededor del 51% del Producto Interno Bruto nacional, sostuvo el senador y exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, quien destacó la capacidad industrial, logística y laboral del corredor Centro-Occidente.

Durante su visita a la entidad, explicó que el denominado Diamante de México comprende Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco y parte del Estado de México, donde se concentra una importante actividad industrial y generación de riqueza.

Señaló que la región ofrece mano de obra capacitada, certeza jurídica para las inversiones, infraestructura y conectividad. Añadió que Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro se encuentran aproximadamente a nueve horas de la frontera con Estados Unidos, mientras que puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas están a una distancia de entre cinco y seis horas.

El exgobernador consideró que existe una buena coordinación regional en materia económica, laboral y de seguridad pública, aunque cada entidad mantiene sus propias estrategias. Reconoció, además, los resultados presentados por la gobernadora Tere Jiménez en su Cuarto Informe, particularmente en crecimiento económico, estabilidad laboral, infraestructura y generación de empleos.

Finalmente, al referirse a Guanajuato, afirmó que es la quinta economía del país y que cuenta con el clúster automotriz más importante de México y América Latina. Agregó que durante los últimos años registró un crecimiento promedio de entre 3 y 4%, frente a un crecimiento nacional que, según indicó, no alcanza el 1%.