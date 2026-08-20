La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) apoyos y proyectos conjuntos para fortalecer la recuperación del Río San Pedro y desarrollar nuevas acciones destinadas a conservar este cauce.

Durante una reunión con el director general del organismo federal, Efraín Morales López, la mandataria expuso los avances alcanzados después de más de 150 días continuos de trabajos coordinados entre autoridades y distintos sectores de la sociedad.

Detalló que hasta ahora se han retirado 9 mil 200 toneladas de residuos, eliminado 54 obstrucciones que impedían el flujo del agua, limpiado 16 kilómetros del río e intervenido 63 hectáreas. Señaló que estas labores buscan mejorar las condiciones ambientales y recuperar gradualmente uno de los principales cauces de la entidad.

Jiménez también informó sobre las obras complementarias proyectadas para facilitar el aprovechamiento recreativo del espacio. Entre ellas mencionó la construcción de dos kilómetros de trotapista, la próxima colocación de iluminación y el inicio de dos accesos para que las familias puedan acudir con mayor seguridad.

Morales López reconoció los proyectos impulsados por el Gobierno del Estado y subrayó la necesidad de mantener la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para dar continuidad a la intervención.

En el encuentro participaron la titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, Sarahí Macías Alicea; el director del Instituto del Agua, Noel Mata Atilano, y funcionarios de Conagua.