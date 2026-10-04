El gobernador David Monreal Ávila afirmó que Aguascalientes se ha convertido “como en un municipio más” de Zacatecas, debido a la estrecha relación que mantienen ambas entidades, ya que habitantes zacatecanos acuden a territorio aguascalentense para hacer negocios, realizar compras y estudiar.

“Hay una buena vecindad”, sostuvo el mandatario estatal al ser cuestionado sobre el desplazamiento de población zacatecana hacia Aguascalientes durante los años más complejos en materia de inseguridad en Zacatecas.

Al ser cuestionado sobre las causas de la llegada de zacatecanos a la entidad por motivos de inseguridad, consideró que quizás en 2021 esta era una de las razones y que actualmente podría haber más zacatecanos en Aguascalientes de los que reporta el INEGI.

Monreal reconoció que existe una importante presencia de zacatecanos en Aguascalientes y estimó, “a vuelo de pájaro”, que podría representar entre el 20 y el 30% de la población.

En materia económica, el gobernador aseguró que Zacatecas cerrará 2026 con un crecimiento de 4.7%, mientras que, a nivel nacional, el crecimiento fue de 1.5% durante el primer semestre.

Destacó que, por tercer año consecutivo, su estado encabeza los indicadores de crecimiento económico del país.

“Estamos cerrando muy bien nuestro sexenio”, afirmó Monreal, quien señaló que durante el tercer trimestre de 2026 Zacatecas nuevamente encabezó la lista nacional de crecimiento económico.

Respecto a la seguridad, indicó que, al asumir el gobierno en 2021, se registraban mil 741 homicidios al año, mientras que el denominado “año del bienestar” cerró con 149 y, hasta octubre de 2026, se contabilizaban 67 homicidios.

El mandatario zacatecano sostuvo que la reducción de homicidios refleja también una disminución general de otros delitos, entre ellos los robos a mano armada, los robos en carretera, el secuestro y la extorsión.