Aguascalientes se ubicó en el segundo lugar nacional en crecimiento de las actividades de comercio y servicios durante el segundo trimestre de 2026, con un incremento anual de 3.7 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El resultado colocó a la entidad por encima del promedio nacional, que registró un crecimiento de 2.3 por ciento en el mismo periodo, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

En términos trimestrales, la actividad económica de Aguascalientes presentó un aumento de 1.4 por ciento respecto a los primeros tres meses de 2026. Esta variación superó la registrada por entidades vecinas, aunque la información difundida no precisa las cifras correspondientes a cada estado.

El comportamiento de las actividades comerciales y de servicios se relaciona con sectores como el transporte, la logística, los servicios profesionales y los establecimientos dedicados a la venta de bienes y productos, que forman parte de la estructura económica estatal.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, señaló que estos sectores mantienen una participación en la actividad económica y en la generación de empleos.

“Este resultado refleja la fortaleza del mercado interno estatal y la capacidad del comercio, los servicios profesionales, el transporte y la logística para generar actividad económica y empleo en Aguascalientes”, señaló.

Por otra parte, el funcionario reconoció la necesidad de impulsar la recuperación de la actividad industrial durante los próximos meses, particularmente ante las condiciones internacionales que enfrenta la manufactura y la industria automotriz.

Entre los aspectos que mencionó para los siguientes meses se encuentran la diversificación de las actividades productivas, el fortalecimiento del mercado interno y la búsqueda de oportunidades comerciales para las empresas establecidas en la entidad.

Los datos del ITAEE muestran diferencias entre el comportamiento de los sectores económicos de Aguascalientes, con un crecimiento anual del comercio y los servicios que supera el promedio del país, mientras que la actividad industrial enfrenta un escenario de recuperación.