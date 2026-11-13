La delegación de Aguascalientes consiguió dos medallas de plata en la disciplina de boxeo popular durante los Juegos Nacionales Populares, celebrados en Veracruz, con la participación de deportistas de distintas entidades del país.

César Sayid Esparza obtuvo la medalla de plata en la división de 48 kilogramos, mientras que Saúl Emiliano Ibarra alcanzó el segundo lugar en la categoría de 62 kilogramos. Ambos boxeadores representaron a Aguascalientes en esta competencia nacional y sumaron dos preseas al medallero estatal dentro de la disciplina.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) reconoció el desempeño de ambos atletas, así como el trabajo realizado durante su preparación para esta justa deportiva.

Cabe señalar que estas dos medallas se suman a las cuatro obtenidas hace un par de días, con lo que Aguascalientes acumula seis preseas en los Juegos Nacionales Populares y continúa destacando en esta competencia deportiva nacional.