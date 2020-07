No se pospondrá el regreso a clases a consecuencia de la pandemia; esa posibilidad fue descartada ayer por el gobernador Martín Orozco, quien dio por hecho que en un plazo de dos semanas y de acuerdo a lo que también emita en su momento la Secretaría de Educación Pública, se podría definir la fecha para la reanudación de actividades educativas. El mandatario dijo que Aguascalientes no será un “Oaxaca” por lo que ya se ha venido trabajando en el análisis del esquema de educación mixta para evitar un número mayor de alumnos rezagados. Luego, cuestionado si pretende solicitar un mayor presupuesto para el tema educativo, señaló que no porque ya se sabe que no habrá, y reiteró que hasta el momento no le han dado un solo peso de la federación

