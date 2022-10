Luis Muñoz Fernández

Hacia finales de 1623 el poeta inglés John Donne cayó enfermo. No conocemos la naturaleza exacta de su enfermedad, posiblemente infecciosa, pero finalmente se recuperó y durante la convalecencia escribió algo que tituló “Devociones para circunstancias inminentes y las varias fases de mi enfermedad”, obra divida en 23 capítulos. En el número 17 se encuentra un párrafo que ha sido muy citado:

“Ningún hombre es una isla, ni se basta a sí mismo; cada hombre es una parte del continente, una parte del todo. Si una porción de tierra fuera desgajada por el mar, Europa entera se vería menguada, como ocurriría con un promontorio donde se hallara la casa de un amigo o la tuya: la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy parte de la humanidad; así, nunca pidas a alguien que pregunte por quién doblan las campanas; están doblando por ti”.

Este lunes 24 de octubre de 2022 Aguascalientes también se vio menguada ante la muerte de uno de sus hombres más insignes: el doctor Alfonso Pérez Romo. Quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y tratarlo personalmente sabemos que la partida de cualquier ser humano nos deja un hueco imposible de llenar, pero cuando el peregrino que se ha ido ha sabido vivir combinando armoniosamente conocimientos y afectos, la sensación es de estupefacción y desamparo, por más que sepamos que esa partida es inevitable y que nos espera a todos.

Nonagenario con alma joven, su última iniciativa fue el espacio universitario de reflexión cultural “Helikón”, cuyas sesiones sabatinas se llevaban a cabo en ese lugar maravilloso que es la Infoteca de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, espacio concebido para que el conocimiento fluya en medio de jardines que nos remiten al de Epicuro. Ahí tuvo también su última oficina el doctor Pérez Romo, un cubículo acristalado, custodiado por sus libros, con la vista relajante del verdor vegetal que lo rodea.

En medio de la prisa y el desmedido afán de lucro que hoy sientan sus reales y enajenan a nuestra comunidad, él sabía que la reflexión y la conversación pausadas son el ariete eficaz que puede abrir una brecha en las murallas de la intolerancia, la frivolidad y el burdo materialismo. Desde luego que no se trata de un fenómeno exclusivo de Aguascalientes, sino que, como todo lo de ahora, es global. Nuccio Ordine, el profesor y escritor calabrés, insiste en el mismo remedio que ha plasmado en sus tres obras más conocidas: “La utilidad de lo inútil”, “Clásicos para la vida” y, no por casualidad, “Los hombres no son islas”. En el más reciente podemos leer:

“Con la negación del hombre-isla, la meditación sobre la enfermedad y sobre la muerte se transforma en un himno a la fraternidad, un elogio a la humanidad como el cruce inexplicable de una multitud de vidas.

Es una imagen de la humanidad diametralmente opuesta a la egoísta y violenta que hoy domina las campañas electorales de Europa y Estados Unidos… grupos de políticos armados de un implacable cinismo con un único objetivo: cabalgar sobre la indignación y el sufrimiento de las clases menos favorecidas…”.

Cualquier semejanza con la realidad nacional es mera coincidencia.

Alfonso Pérez Romo y Nuccio Ordine tienen razón. Debemos hacer oídos sordos al barullo, cultivarnos para ser mejores seres humanos, no para presumir, y construir un espacio para pensar, conversar y buscar juntos caminos hacia el bien vivir que Leonardo Viniegra define como “la posesión y uso, con mesura, de los bienes necesarios y suficientes para un diario vivir con satisfacción y bienestar, y el cuidado y preservación de la vida al actuar con honradez, moderación y sensatez”.

Hoy en Aguascalientes nos hemos quedado sin un faro que nos guiaba en medio de la oscuridad. Busquemos entre nosotros esa luz que se ha apagado.

