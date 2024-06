Si no se contara con un modelo estratégico de seguridad en el estado, el entorno de inseguridad a nivel nacional, podría haber generado descomposición del clima de tranquilidad en Aguascalientes, afirmó el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García.

“Si no avanzáramos tanto en el modelo, quien sabe qué circunstancias enfrentaría el estado por las condiciones nacionales que se han dado. De repente decían por acá se te metieron, ¿que no funcionó el blindaje?, no es solo geográficamente, es toda una estrategia”, argumentó.

El funcionario estatal manifestó que la determinación de la presidenta electa Claudia Sheinbaum para mantener la operación de la Guardia Nacional como la corporación de seguridad federal, bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, es un aspecto positivo.

Subrayó que habrá coordinación con el plan de seguridad del próximo gobierno federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en disposición a colaborar con todas las instituciones.

Alonso García argumentó que debe darse un fortalecimiento institucional de las policías municipales, las fiscalías eficaces con mejores policías de investigación, las propias secretarías de seguridad estatales, al igual que con los poderes judiciales, al referir que la entidad ha logrado establecer un conversatorio en el que dialogan todos los actores involucrados.

La Guardia Nacional cuenta con cinco años de operación, periodo en el que se ha consolidado con resultados positivos, aunque consideró que se requiere fortalecer la vinculación de las corporaciones federales, con las autoridades de nivel estatal y municipal.

Subrayó que hasta el momento existe una buena coordinación con los titulares de la Guardia Nacional en Aguascalientes, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la participación de cada instancia en su ámbito de operación.