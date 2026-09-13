A lo largo de sus casi 100 años de historia, el Campo Experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en Aguascalientes ha sido pieza clave para posicionar a la entidad en el primer lugar nacional en producción de forraje por hectárea, al alcanzar un promedio de 70 toneladas de forraje fresco, cifra que supera la media nacional de 42 toneladas.

Omar Santana, director del INIFAP en Aguascalientes, informó que el centro es el segundo más antiguo del país y actualmente ejecuta cerca de nueve proyectos de investigación, financiados por la iniciativa privada, fondos de investigación científica y el Gobierno del Estado. El enfoque prioritario se mantiene en la producción de leche y forrajes, actividades agropecuarias de gran relevancia en el Estado.

Entre los avances tecnológicos, Santana destacó que, en los últimos 15 años, la tecnificación del riego y el mejoramiento genético de los híbridos han permitido duplicar la producción de forraje utilizando un 30% menos de agua. Asimismo, precisó que las semillas híbridas evaluadas provienen de cruzamientos de maíces nativos, sin perder su carácter natural.

En la entidad existen aproximadamente 21 mil hectáreas de maíz con riego tecnificado, destinadas en su totalidad a la producción de forraje debido a la baja en los precios del grano. En cuanto a las 50 mil hectáreas de temporal, se registra un daño considerable por la falta de precipitaciones oportunas durante la etapa vegetativa.

Actualmente, en las 60 hectáreas del Campo Experimental -24 de ellas con riego por goteo- se evalúan cerca de 70 materiales de maíz. Los resultados de estas pruebas sirven como insumo para que la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) seleccione las semillas que integrarán los programas estatales de apoyo, con el fin de promover la adopción de tecnologías eficientes y sustentables entre los productores locales.