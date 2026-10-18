Aguascalientes se consolida como el estado número uno a nivel nacional en rendimiento de forraje de maíz por hectárea y ha logrado elevar su producción lechera a casi 1.5 millones de litros diarios, manteniendo prácticamente la misma población ganadera de 80 mil vacas registrada desde hace 20 años, informó Omar Santana, director del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en la entidad.

En entrevista con El Heraldo, el funcionario precisó que este incremento en la eficiencia del sector agropecuario responde a la optimización del uso de insumos y al trabajo coordinado entre dependencias técnicas, organizaciones de productores y la Fundación Produce.

Santana reconoció que el presente ciclo agrícola enfrentó severas contingencias climatológicas. A pesar de haber comenzado con precipitaciones favorables, el periodo productivo se vio afectado por dos granizadas atípicas y una sequía prolongada de más de 40 días, fenómenos que propiciaron la proliferación de plagas y una mayor incidencia de enfermedades en las parcelas de maíz.

Pese a estos factores adversos, el titular del INIFAP subrayó que los productores han logrado mantener la productividad del sector pecuario mediante la adopción de tecnología, el acompañamiento técnico y la utilización de semillas mejoradas.

Finalmente, el funcionario enfatizó que la transferencia de tecnología genética y las herramientas de innovación puestas a disposición de los trabajadores del campo han sido determinantes para optimizar la producción de la cuenca lechera local, lo que ha permitido producir más con la misma cantidad de recursos, en beneficio del desarrollo rural de Aguascalientes.