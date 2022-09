Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, la semana pasada expuse a ustedes la ausencia de una política hídrica, de la administración y gestión del agua en Aguascalientes, que no es un caso aislado, sino una réplica de lo que sucede en la mayor parte de las entidades federativas y municipios del país. Es clara la falta de visión y comprensión de lo que engloba el sector agua, así como del esquema diseñado en nuestra Constitución política, con relación a la competencia y atribuciones en los ámbitos federal, estatal y municipal. También hay un extravío mayúsculo en la concepción de lo que son los servicios públicos, no sólo en los servicios de agua, sino que, como lo señalé la semana pasada, destaca la ineficiencia en agua y saneamiento y en movilidad, siendo el transporte público, más que un satisfactor, un obstáculo por su ineficiencia en el desarrollo de las actividades cotidianas de un ciudadano. En Aguascalientes, estos son de los servicios que más quedaron a deber.

Al referir a servicios públicos, también como lo indiqué, estos no podrán prosperar, sino que seguirán anclados en el rezago porque no existe una real gobernanza, sólo existe en el discurso. El gobernador que está a punto de concluir con su mandato y, por lo que se visualiza, la gobernadora que está a punto de comenzar crecen de visión de gobernanza. En el caso de Martin Orozco, si bien es de destacar el esfuerzo en la modernización y tecnificación del Distrito de Riego 01, esto es aún un esfuerzo mínimo, se adoleció de la integralidad, principalmente porque fue incapaz de involucrar a la sociedad civil, de escucharla y atender, no simular que se escuchó, incluso ignoró, como en la construcción de los pasos a desnivel y operó con represión, caso del paso a desnivel en San Ignacio o ignorar a los habitantes de la colonia Ferronales, omitiendo las consultas que ordena la ley, irregularidades en las licencias, etc. Desaparecer y luego reaparecer el Inagua, con el pretexto iluso de que recibiría 4 mil millones de pesos para el proyecto de traer agua del río Juchipila. No se atrevió en abandonar el discurso de simulación de que la ciudadanía participa, tal es así que los órganos de gobierno tengan ausencia ciudadana y sean sólo extensiones de su voluntad, esa no es la naturaleza de un descentralizado, la autonomía fue una fantasía.

En el transporte público y no me atrevo a llamarle movilidad, no se atendió a las advertencias de que los puentes no ayudarían en establecer una política de movilidad sino en un lastre de tráfico, se rotaron directivos en la dependencia responsable de movilidad, algunos con nula experiencia en el sector, con lo que dañó y puso diques que complican a futuro la eficiencia de una movilidad real, y un ingrediente, desdeñó a los usuarios del transporte, que son quienes padecemos la ineficiencia del servicio. Sin duda, hubo aspectos que reconocer, si los hay, pero la política hídrica estuvo ausente y fue incompleta, la movilidad es reprobatoria porque se regreso al punto de partida con otro nombre, y, en atención a habitantes, como sucedió en colonia Ferronales, se omitió escuchar, se respondió con groserías y se solventaron mágicamente ausencia de licencias y otros procedimientos, es decir, simulaciones que rayan en responsabilidades.

Ahora bien, está a punto de iniciar una administración, que, si bien no es sexenal, pero es una administración gubernamental, el primer indicio lo tendremos en la designación del gabinete, si se tiene un gabinete para pagar favores o existen algunos considerados “impresentables”, ya se empezó mal y será difícil que sea una administración que trascienda, algunos dirán que hay que dar tiempo, pero no será así, la historia ha demostrado que eso no funciona, será hacer lo mismo, pero con otras caras. El sector agua demanda múltiples acciones, desde el rol ante la federación. ¿Cuál será el papel ante lo que asume de conformidad con el 27 constitucional que compete a la federación, que con el 124 y el rol como autoridad estatal, que en su relación con los municipios y el 115 constitucional? ¿Cómo fortalecer a los municipios en la prestación de los servicios? Cómo terminará la novela surrealista de la prestación del servicio público de agua en el municipio capital, que se habló de sacar a la concesionaria y al final sea socia de la figura de empresa mixta, porque ya no hubo de otra, porque se simuló en generar como lo indicaba la lógica que desde hace mínimo cinco años se analizará la transición, no con “expertos en agua” sino con expertos en servicios públicos de agua, eso fue una de las omisiones, una historia en la cual una posibilidad es que se diga que el municipio no podría y el gobierno del estado absorba esa directiva, con lo cual no se garantiza éxito, porque se adolece saber que es lo que se quiere en sostenibilidad y sustentabilidad, no en que las rebanadas del pastel sean mas grandes. No olviden, mis queridos lectores, la importancia de emprender políticas y acciones auténticas que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

