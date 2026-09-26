La gobernadora Tere Jiménez encabezó un encuentro de trabajo con empresarios canadienses, acompañada por productores y representantes del sector empresarial local, con el objetivo de establecer alianzas comerciales estratégicas e impulsar la presencia de productos de Aguascalientes en mercados internacionales.

Durante la jornada de trabajo en territorio canadiense, la mandataria y representantes del sector privado evaluaron mecanismos orientados a facilitar la exportación de productos locales, así como el desarrollo de programas de capacitación, el intercambio de experiencias interinstitucionales y la adopción de esquemas de colaboración destinados a elevar la competitividad de las unidades productivas del Estado.

La titular del Ejecutivo estatal enfatizó la necesidad de establecer acuerdos multilaterales que otorguen herramientas técnicas y nuevos canales de distribución a los generadores de empleo en la entidad. Asimismo, subrayó la importancia de la transferencia de conocimientos para consolidar los proyectos económicos regionales.

Como parte de la misma agenda de trabajo, la gobernadora sostuvo un diálogo con Miguel Ángel Jiménez Reyes, empresario aguascalentense establecido en el mercado canadiense. La reunión sirvió para analizar las vías de inserción comercial directa de productos locales en el norte del continente, tomando como referencia su caso de éxito en materia de expansión transnacional.

Con estas acciones, la administración estatal busca consolidar las relaciones bilaterales entre Aguascalientes y Canadá, enfocando sus esfuerzos en el fomento al comercio exterior, la profesionalización técnica y el fortalecimiento de la cadena de valor de los sectores productivos de la entidad.