Aguascalientes se posiciona como referente de negocios al recibir la distinción de Estado Embajador de las Franquicias de México. El reconocimiento fue otorgado durante la Cumbre de Colaboración Trilateral de Franquicias de América del Norte, celebrada en la Ciudad de México, por las acciones estatales orientadas a fortalecer este modelo comercial e impulsar el crecimiento de marcas locales en mercados internacionales.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, acudió en representación del estado y subrayó que el galardón respalda la estrategia gubernamental de atracción de inversiones y financiamiento para emprendedores.

Agregó que el objetivo es proporcionar a las empresas locales herramientas que les permitan estructurarse como franquicias y consolidar su expansión.

En el marco del foro, la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), la International Franchise Association (IFA) de Estados Unidos y la Canadian Franchise Association (CFA) de Canadá firmaron un acuerdo de cooperación para facilitar el intercambio de información y la internacionalización de marcas en la región.

Garza de Vega resaltó que la participación de Aguascalientes en estos espacios multilaterales vincula directamente al empresariado local con inversionistas y organismos especializados de los tres países.

Al encuentro asistieron diplomáticos de las embajadas de Canadá y Estados Unidos, legisladores del Senado de la República, así como funcionarios de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores. Con ello, se consolidó una plataforma de vinculación comercial estratégica para el desarrollo económico del estado.