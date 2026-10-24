Aguascalientes se mantiene entre las 15 ciudades más seguras de México y avanzó tres posiciones en la clasificación nacional durante el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los resultados correspondientes a septiembre indican que el 64.5% de los habitantes considera segura la capital, frente al 60.2% registrado en junio, lo que representa un incremento de 4.3 puntos porcentuales.

En la comparación anual, la percepción de seguridad aumentó 8.8 puntos porcentuales, al pasar de 55.7% en septiembre de 2025 a 64.5% en septiembre de 2026.

Con estos resultados, Aguascalientes figura entre las ciudades mejor evaluadas, junto con Mérida, Querétaro, Piedras Negras, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García.

Autoridades estatales y municipales atribuyeron esta mejoría a las estrategias conjuntas de vigilancia, prevención del delito y fortalecimiento de las corporaciones policiales.

Entre las acciones realizadas destaca la incorporación de 189 patrullas y 381 policías a la corporación municipal, además de la adquisición de armamento, equipamiento especializado y herramientas tecnológicas para mejorar la atención de emergencias.

También se mantienen operativos preventivos en colonias, comunidades y principales vialidades, mediante la coordinación entre corporaciones de los distintos órdenes de gobierno.

Las estrategias incluyen capacitación policial, intercambio de información, labores de inteligencia y modernización de los sistemas de monitoreo.

Los gobiernos estatal y municipal señalaron que continuarán fortaleciendo la vigilancia y la proximidad social para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y mantener condiciones de tranquilidad para las familias de Aguascalientes.