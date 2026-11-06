Estados Unidos colaboró con corporaciones de seguridad de Aguascalientes para identificar a presuntos traficantes de armas que operaban en Aguascalientes y Zacatecas, así como para investigar un cargamento de fentanilo asegurado en la frontera con México, informó Elizabeth Hoffman Franolich, cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, durante su participación en el Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia.

La diplomática destacó ambos casos como resultados concretos de la cooperación bilateral contra las organizaciones criminales transnacionales. Explicó que, en el caso del tráfico de armas, las autoridades estatales compartieron información sobre los presuntos responsables, lo que permitió a las instancias estadounidenses contribuir a su identificación.

Respecto al fentanilo, señaló que, después del aseguramiento de un cargamento con destino a Estados Unidos, la Fiscalía de Aguascalientes y el equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional de ese país trabajaron conjuntamente para ubicar a los responsables.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, confirmó que el aseguramiento ocurrió hace más de un año en la zona de la carretera federal 45 y que el asunto fue canalizado a la Fiscalía General de la República (FGR), por tratarse de un delito del ámbito federal.

Alonso García sostuvo que el Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia tiene como propósito fortalecer la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales y de procuración de justicia. Asimismo, rechazó que este tipo de encuentros represente una intervención contraria a la soberanía nacional y explicó que se notificó previamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre su realización.

La Unidad de Inteligencia Digital de El Heraldo de Aguascalientes, mediante la plataforma Nexus 54, ubicó registros periodísticos de abril de 2025 en los que la Fiscalía estatal descartaba la distribución de fentanilo para consumo y narcomenudeo en la entidad, al señalar que los aseguramientos correspondían a operaciones de trasiego. Asimismo, información publicada sobre el balance de la FGR en 2024 reportó el decomiso de mil 575 tabletas de fentanilo en Aguascalientes.