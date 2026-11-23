Aguascalientes ocupa posiciones destacadas a nivel nacional en cinco indicadores relacionados con la educación, el empleo, la salud y la esperanza de vida de las mujeres, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Secretaría de Salud.

Entre los resultados se encuentra el primer lugar nacional por contar con la población femenina ocupada más joven, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al segundo trimestre de 2026.

En materia educativa, el estado ocupa la quinta posición nacional, con un 28.8% de mujeres de 15 años y más que cuentan con estudios de nivel superior. Esta proporción corresponde a la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, cuyos resultados fueron publicados en 2026.

¿Qué lugar ocupa Aguascalientes en los indicadores de salud de las mujeres?

En cuanto a la afiliación a servicios de salud, Aguascalientes se ubica en el tercer lugar nacional, con un 68.9% de mujeres afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal.

Por otra parte, durante 2024 se registraron 29 mil 306 consultas relacionadas con el cáncer de mama. Según información de la Secretaría de Salud, esta cifra colocó a la entidad en la primera posición nacional en dicho rubro.

¿Cuál es la esperanza de vida de las mujeres en Aguascalientes?

Las mujeres de Aguascalientes tienen una esperanza de vida promedio de 80.5 años, conforme a las estimaciones del CONAPO para 2026. Este indicador sitúa al estado en el cuarto lugar nacional.

El Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Tere Jiménez, atribuyó los resultados en educación, empleo, salud y esperanza de vida a las políticas y acciones impulsadas por su administración para ampliar las oportunidades de desarrollo de la población femenina.

Asimismo, señaló que estos indicadores forman parte del seguimiento a las condiciones de vida de las mujeres y reiteró que continuará promoviendo acciones orientadas a ampliar sus oportunidades educativas, laborales y de atención médica.