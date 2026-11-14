Aguascalientes debe crecer hacia arriba

El Colegio de Arquitectos de Aguascalientes buscará impulsar la densificación inteligente de la ciudad, promover la vivienda vertical accesible y fortalecer la participación de especialistas en las decisiones de ordenamiento territorial, ante la necesidad de aprovechar los espacios urbanos existentes y evitar la expansión habitacional hacia las periferias, informó Fernando Zertuche Silva, presidente electo del organismo.

El especialista indicó que su gestión, que iniciará formalmente en enero próximo, tendrá como prioridad promover un desarrollo urbano basado en criterios técnicos, ambientales y sociales. Señaló que la vivienda vertical representa una alternativa para atender el crecimiento de la capital, siempre que los proyectos se sustenten en estudios técnicos que garanticen condiciones adecuadas de habitabilidad, como el asoleamiento y las características de las edificaciones, a fin de evitar afectaciones a las propiedades colindantes.

Asimismo, planteó aprovechar los espacios disponibles en las zonas urbanizadas mediante una densificación ordenada, en lugar de continuar extendiendo la mancha urbana. Zertuche Silva adelantó que buscará establecer canales permanentes de colaboración con las autoridades estatales y municipales, particularmente con las áreas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Planeación, para presentar propuestas y emitir opiniones técnicas sobre los proyectos de ordenamiento territorial.

Otra prioridad será incorporar a las nuevas generaciones de arquitectos mediante programas de capacitación, actualización profesional y uso de nuevas tecnologías. Finalmente, señaló que la movilidad urbana también ocupará un lugar central en su agenda, al considerar que las decisiones de planeación deben dar prioridad al peatón y al transporte público, además de tomar en cuenta los efectos del cambio climático y la escasez de agua en Aguascalientes.