Con una producción anual superior a las 57 mil toneladas, Aguascalientes ocupa el cuarto lugar nacional en el cultivo de lechuga, al aportar el 11.3 por ciento del volumen generado en México. Las condiciones del suelo y la adaptación de distintas variedades permiten cosechar esta hortaliza durante todo el año, incluso en temporada invernal.

Uno de los establecimientos dedicados a esta actividad es el Rancho San Rafael, ubicado en la comunidad de San Rafael de Ocampo, en el municipio de Asientos, donde se cultivan lechugas de las variedades bola, orejona, sangría e italiana, de acuerdo con las condiciones de cada temporada.

Alan Palomino, productor del rancho, explicó que la actividad agrícola de su familia comenzó hace casi 40 años, cuando su padre se dedicaba a la comercialización de hortalizas, para posteriormente incorporarse a su producción.

“Detrás de cada lechuga que se compra hay tres o cuatro meses de trabajo”.

Actualmente, la familia Palomino también produce sus propias plántulas, las cuales comercializa con otros ranchos. Entre sus próximos proyectos se encuentra la distribución de lechuga en supermercados bajo una marca propia.

Por su parte, Isidoro Armendáriz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), informó que el cultivo de esta hortaliza genera cientos de empleos en Aguascalientes y puede desarrollarse durante los meses de invierno.

La producción de distintas variedades y la generación de plántulas forman parte de las actividades agrícolas que se desarrollan en la entidad, mientras que la comercialización directa en supermercados representa una alternativa para los productores locales.