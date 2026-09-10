Las obras de infraestructura federal previstas para Aguascalientes deberán comenzar a ejecutarse a más tardar en octubre y concluir antes de que termine el año, debido a los plazos establecidos para ejercer los recursos presupuestales, señaló César Adrián Jaime Valdivia, presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Explicó que hasta ahora la CMIC no cuenta con información precisa sobre las obras que serán ejecutadas ni sobre sus montos o características, pero existe la expectativa de que los procedimientos correspondientes se definan en las próximas semanas.

El dirigente informó que el próximo 14 de septiembre sostendrá una reunión con Leslie Figueroa Treviño, directora del Centro SICT Aguascalientes, quien dará a conocer al sector de la construcción la inversión federal prevista para la entidad, particularmente en materia de infraestructura vial.

“Estamos muy expectantes de que debe salir, a más tardar, en octubre, porque son, me parece, recursos que no pueden brincar el año”, indicó.

Respecto de las oportunidades para las empresas de Aguascalientes, el presidente de la CMIC manifestó su expectativa de que los constructores locales obtengan el mayor número posible de contratos.

Explicó que las obras serán sometidas a licitaciones públicas nacionales, por lo que podrán participar compañías de otras entidades. No obstante, confió en que las firmas aguascalentenses presenten propuestas competitivas.

En otro tema, Jaime Valdivia reconoció que la CMIC todavía no dispone de información sobre la construcción del nuevo Foro de las Estrellas, proyecto del cual desconoce sus características, inversión, plazos y eventual esquema de contratación.

“Todavía no. Me parece que está en proceso de concepción”, señaló al ser cuestionado sobre la reciente donación de terrenos del Gobierno del Estado ubicados frente a la Isla San Marcos.