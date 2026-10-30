Aguascalientes conquista el oro latinoamericano en BMX

El estado de Aguascalientes continúa destacando en el BMX internacional gracias a los resultados obtenidos por sus deportistas en una importante competencia internacional.

Francisco Meza Peña obtuvo el quinto lugar general latinoamericano en la categoría de 8 años Experto Varonil; Héctor Iván García Márquez consiguió el tercer lugar en la final latinoamericana de BMX, en la categoría de 17 años y más Expertos; mientras que Manuel Garduño de la Garma se coronó campeón latinoamericano 2026 en la categoría de 15 años, tras competir contra más de 73 corredores de su división.

Los resultados se obtuvieron durante el Campeonato Sudamericano de BMX, celebrado del 23 al 25 de octubre en San Juan, Argentina, donde los representantes hidrocálidos demostraron su talento y preparación frente a competidores de diferentes países.

Manuel Garduño de la Garma entrena en la pista Bicentenario, ubicada en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), bajo la dirección de su entrenador, Jesús Hernández. En este espacio continúa fortaleciendo sus habilidades para competir al más alto nivel.

Estos logros reflejan el esfuerzo, la disciplina y la constancia de los deportistas, quienes ponen en alto el nombre de Aguascalientes en competencias internacionales. El IDEA reconoció el desempeño de los tres atletas y refrendó su compromiso de impulsar el desarrollo del talento aguascalentense.