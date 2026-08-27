Aguascalientes confirma su primer caso humano de miasis por gusano barrenador en un joven de 22 años con discapacidad, quien fue ingresado de emergencia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras presentar un cuadro de sangrado continuo en boca y nariz. Durante la valoración médica inicial, el personal de salud detectó la presencia de larvas vivas en la zona nasofaríngea del paciente.

El titular de la Secretaría de Salud del Estado (ISEA), Rubén Galaviz Tristán, informó que al joven se le practicó una intervención quirúrgica inmediata para la extracción de los parásitos y se le administró tratamiento especializado con ivermectina para uso humano.

El paciente permanece bajo monitoreo en las instalaciones del IMSS, mientras las autoridades estatales han notificado formalmente el hecho a la Federación para cumplir con el protocolo y seguimiento normativo correspondiente.

Frente a la detección del parásito, el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE), Isidoro Armendáriz García, ratificó la presencia de la infestación y anunció el reforzamiento de las campañas preventivas e inspecciones sanitarias en los hatos ganaderos de la entidad.

Las acciones se ejecutan en coordinación directa con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Secretaría de Agricultura estatal para contener la propagación de la mosca transmisora.

El brote en humanos coincide con una intensa vigilancia pecuaria en la entidad, donde las autoridades del sector agropecuario mantienen bajo control operativo un acumulado de 33 casos activos de gusano barrenador en animales.