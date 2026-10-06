El municipio de Aguascalientes enfrenta actualmente un déficit de áreas verdes, al contar con apenas 3.31 metros cuadrados por habitante, frente a los nueve metros cuadrados recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo con el Programa Estatal de Equipamiento Urbano 2050, la superficie disponible asciende a 3 millones 140 mil 923 metros cuadrados para una población de 948 mil 990 habitantes, por lo que el reto será ampliar la infraestructura durante los próximos 24 años.

El diagnóstico establece que, para alcanzar la suficiencia urbana prevista hacia 2050, se requerirá la construcción de 130 nuevos parques o jardines, además de 32 grandes áreas verdes.

Estas necesidades fueron calculadas a partir del crecimiento poblacional y la expansión territorial proyectada en el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado para las siguientes décadas.

Ahí se plantea que la atención del déficit deberá incluir parques de proximidad en las zonas con menor cobertura, nuevas áreas recreativas en las periferias y sectores de expansión urbana, así como la rehabilitación de espacios existentes. También contempla aprovechar terrenos actualmente restringidos o subutilizados, como derechos de vía, cauces, servidumbres y algunas zonas sujetas a condiciones específicas, para incorporar infraestructura verde.

El programa toma como referencia los criterios establecidos en la NOM-001-SEDATU-2021, que considera aspectos como superficie, cobertura vegetal, sombra y equipamiento.

Entre los indicadores para medir el avance rumbo a 2050 se encuentran los metros cuadrados de área verde por habitante, la población que pueda acceder a un parque en un máximo de 15 minutos y el número de espacios creados, ampliados o rehabilitados.