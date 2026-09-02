Aguascalientes participó en IBX Americas 2026, encuentro especializado en turismo de reuniones realizado del 30 de agosto al 2 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco, con la presencia de profesionales y representantes de distintos mercados.

El evento estuvo enfocado en el segmento MICE —reuniones, incentivos, congresos y exposiciones— y contempló actividades de vinculación entre participantes de la industria, así como espacios para establecer contactos e intercambiar información sobre destinos y servicios.

El Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes acudió al encuentro para presentar la oferta estatal disponible para congresos, convenciones, reuniones y otros eventos. La representación estuvo a cargo de su directora general, Verónica González, quien dio a conocer información sobre los recintos y espacios disponibles en la entidad para este mercado.

Como parte de las actividades realizadas durante IBX Americas, la representación de Aguascalientes ofreció una cata de vino a los asistentes, con el propósito de mostrar parte de la producción vitivinícola del estado.

La agenda en Puerto Vallarta también incluyó encuentros de trabajo, actividades de convivencia y cenas entre representantes de la industria. Durante una de estas últimas, González dirigió un mensaje a los participantes sobre la generación de contactos y la difusión de Aguascalientes entre integrantes del sector.

La presencia del estado en IBX Americas formó parte de las acciones dirigidas al mercado de turismo de reuniones y al contacto con profesionales relacionados con la organización de congresos, convenciones y eventos.