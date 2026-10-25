Aguascalientes busca alianza con UCLA

El Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA) inició acercamientos con la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) para establecer una colaboración que permita desarrollar proyectos estratégicos y fortalecer la formación de talento especializado en la entidad, informó Guillermo Hernández Duque, asesor de Educación del organismo empresarial.

Explicó que las gestiones incluyen conversaciones con el rector de la institución estadounidense, el mexicano Julio Frenk, con quien buscan identificar oportunidades de cooperación académica y empresarial que contribuyan al desarrollo económico y educativo de Aguascalientes.

Hernández Duque destacó la importancia de vincular al sector productivo con universidades de prestigio internacional para impulsar iniciativas de largo alcance en áreas relacionadas con la innovación, la investigación y la preparación de profesionales.

La UCLA cuenta con más de 40 mil estudiantes de licenciatura y posgrado y sobresale en disciplinas como salud, ingeniería, ciencias sociales, derecho, humanidades y artes.

Como antecedente, recordó que en 2018 una delegación de la Universidad de California en Davis visitó Aguascalientes para explorar proyectos relacionados con agricultura, ingeniería, vitivinicultura, medicina e industria lechera.

El asesor empresarial también resaltó la presencia de la comunidad hispana en UCLA, que representa más del 25% de su matrícula, principalmente de origen mexicano, además de contar con más de 350 profesores hispanos.

Consideró que esta vinculación cultural y académica puede facilitar acuerdos de cooperación y abrir oportunidades para el talento local.