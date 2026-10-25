Los cinco acuíferos de Aguascalientes presentan un déficit en la disponibilidad de agua subterránea, siendo el del Valle de Aguascalientes el más comprometido, con un saldo negativo de 100.4 hectómetros cúbicos anuales. Ante este escenario, el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Aguascalientes 2050 plantea tecnificar 40 mil hectáreas agrícolas y aprovechar aguas residuales tratadas para reducir hasta en un 79% la extracción de agua de pozos profundos.

De acuerdo con el diagnóstico del programa, el acuífero del Valle de Aguascalientes concentra el 76.4% de la extracción de agua subterránea de la entidad, con un volumen anual de 427.4 hectómetros cúbicos. De esta cantidad, 258.6 hectómetros cúbicos, equivalentes al 60.5%, se destinan a actividades agrícolas, mientras que 132.9 hectómetros cúbicos corresponden al uso público-urbano.

La sobreexplotación también está relacionada con problemas de calidad del agua y afectaciones al territorio. El documento advierte sobre la presencia de arsénico en aguas subterráneas y procesos de subsidencia, es decir, hundimientos del terreno, con deformaciones de hasta 15 centímetros en la zona conurbada, que pueden ocasionar fallas geológicas y daños en vialidades e infraestructura.

Como parte de las medidas para contener el consumo agrícola, el programa propone modernizar los sistemas de riego en 40 mil hectáreas distribuidas en Cosío, San José de Gracia, Calvillo y Aguascalientes. El Distrito de Riego 001 cuenta con 10 mil hectáreas tecnificadas, equivalentes a una cuarta parte de la meta planteada. También contempla sustituir cultivos de alto consumo de agua por variedades de mayor rendimiento y tolerancia a la sequía.

En materia de infraestructura, el PEOTDUA 2050 establece la creación de un Plan Maestro Hídrico que articule el tratamiento de aguas residuales, la recarga de acuíferos y la reutilización del recurso. Entre los proyectos previstos se encuentra el aprovechamiento del agua tratada recolectada en la zona urbana del río San Pedro, con la expectativa de disminuir la presión sobre los pozos profundos y favorecer la recuperación de los mantos freáticos.

Asimismo, plantea construir y fortalecer plantas de tratamiento de aguas residuales en 14 localidades prioritarias con más de 2 mil 500 habitantes, entre ellas las cabeceras municipales de Calvillo, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Palo Alto.