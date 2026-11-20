Aguascalientes registró un incremento de 58.3% en la comercialización de vehículos nuevos durante octubre, en comparación con el mismo mes del año pasado, con lo que obtuvo el segundo mayor porcentaje de crecimiento entre las entidades del país, informó Jorge Oswaldo Rizo Campos, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Aguascalientes.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el organismo empresarial, durante octubre se comercializaron 3 mil 854 vehículos nuevos en la entidad, es decir, mil 419 unidades más que las 2 mil 435 registradas en el mismo periodo de 2025.

El crecimiento también se reflejó en el comportamiento del mercado durante los primeros diez meses del año. De enero a octubre se adquirieron 26 mil 686 vehículos ligeros nuevos, cifra que representa un aumento de 28.6% respecto a las 20 mil 745 unidades comercializadas en el mismo periodo del año anterior.

Con este resultado, Aguascalientes también ocupó el segundo lugar nacional en porcentaje de crecimiento acumulado, aunque por volumen de comercialización se ubicó en el octavo sitio de la clasificación nacional.

Rizo Campos señaló que el mercado automotor estatal mantuvo una tendencia de crecimiento durante prácticamente todo el año, con excepción de enero y febrero, meses en los que se registraron disminuciones en la compra de automóviles nuevos.

Los segmentos que concentraron la mayor demanda durante octubre fueron los vehículos de usos múltiples, camiones ligeros, compactos y subcompactos.

Entre las marcas con mayor presencia en las preferencias de los compradores durante el periodo de enero a octubre se encuentran Nissan, Renault, Stellantis, General Motors, Ford, Volkswagen, Kia, Toyota, Mazda, Hyundai, Mitsubishi y Honda.