Laura Elena Rivera Manzanares El Heraldo

Los hechos que han ocurrido en el vecino estado de Zacatecas tienen ocupadas a las autoridades estatales en materia de seguridad y de investigación, pues aunque de acuerdo con el mapa de homicidios registrados de enero a septiembre de este año en el país, Aguascalientes “está abrazado” de entidades con problemas serios de esa naturaleza, se ha podido mantener el blindaje que garantiza la seguridad a los aguascalentenses.

Así lo consideró el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, quien indicó que si bien el estado se encuentra en medio de una guerra entre grupos delincuenciales, los cuerpos policiacos están actuando para mantener el blindaje, y por lo que corresponde a la FGE las investigaciones y sus resultados aportan como una guía que permita reforzar los sitios en donde se ha cometido delitos.

Una realidad es que el tema de los pleitos y enfrentamientos en Loreto y otros municipios zacatecanos aledaños a Aguascalientes no son nuevos, no obstante sí preocupan no sólo a los ciudadanos que viven en Asientos o Cosío que han sufrido los embates más recientes, en donde la Fiscalía se encuentra trabajando investigaciones de hechos ocurridos en territorio local, y que de alguna manera representan una presión para que se refuercen las acciones que permitan dar garantías a la población.

La invitación recurrente a la gente es que todo acto cometido o sospechoso sea denunciado, porque se da el caso de que hay denuncias en redes sociales o rumores de persona a persona, pero resulta que esos mensajes no se judicializan y por tanto la investigación no se llega a formalizar.

Refirió que ante la posibilidad de dictar el “toque de queda” es un tema que no compete a las autoridades locales, dado que se trata de un asunto de orden federal, “creo que aquí lo mejor sería que el Ejército y que la Guardia Nacional estuvieran al frente de todo esto, porque son órganos preparados para un enfrentamiento armado, nosotros como Fiscalía, nuestra labor es investigar los hechos”.

Una realidad es que estar cerca de Zacatecas acarrea posibles problemas para Aguascalientes, pues comentó que en las reuniones que ha sostenido con el fiscal del vecino estado, le ha dado a conocer cómo en los últimos años se han disparado de manera considerable los homicidios y feminicidios, por ello es la importancia de compartir información para aportar lo que corresponda para el blindaje que debe mantener Aguascalientes.