Habitantes del inmueble marcado con el número 218 de la calle José María Pino Suárez reportaron la presencia constante de aguas negras en el acceso a sus viviendas, una problemática que, de acuerdo con los afectados, persiste desde hace varios años sin que hasta el momento se haya alcanzado una solución definitiva.

Los residentes señalaron que la antigüedad de la red sanitaria en esa zona del centro de la ciudad es el principal factor que origina los brotes de aguas residuales. Debido a los constantes estancamientos que se generan en el pasillo y en la entrada principal del predio, los vecinos se ven obligados a caminar entre el agua contaminada para ingresar o salir de sus domicilios.

Ante la falta de una reparación integral por parte de las autoridades competentes, los afectados han tenido que recurrir, en diversas ocasiones, a la contratación de servicios particulares de desazolve, desembolsando hasta 2 mil pesos por cada intervención. Los habitantes han asumido este gasto de manera independiente para mitigar temporalmente los malos olores y la acumulación de residuos en el acceso común.

Los vecinos hicieron un llamado al Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes para que realice una inspección técnica en el lugar y lleve a cabo una intervención definitiva en la infraestructura del drenaje, con la finalidad de resolver de fondo las fugas y garantizar el correcto desalojo de las aguas residuales en este punto de la capital.