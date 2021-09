Érick González Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Ninguna crítica le quitará el sueño a Rogelio Funes Mori de jugar con la Selección Nacional.

Tras iniciar sin goles la Eliminatoria al Mundial de Qatar 2022, el delantero de los Rayados dijo que sabe lidiar con las acusaciones y dejó en claro su deseo de seguir con México.

“Siempre voy a ser criticado, y lo entiendo porque desde el primer momento que quise estar en la Selección sabía que iba a ser así”, dijo, “sé convivir con la crítica, nada que me quite el sueño de seguir en la Selección y voy a seguir siempre de la misma manera”.

Al “Mellizo” le llovieron críticas por sus fallas ante Jamaica y Costa Rica, pero ante Panamá no tuvo chances; se fue en blanco luego de 205 minutos jugados.

Su último gol lo anotó en los Cuartos de Final de Copa Oro, ante Honduras; tiene cinco juegos sin marcar.

Pese a ellos recibió el respaldo del auxiliar técnico Jorge Theiler respaldó al “Mellizo” y dijo que está considerado por el DT Gerardo Martino.

“A Rogelio lo vemos muy bien, muy adaptado, lo tuvimos en la Copa de Oro. Que no se le de el gol es normal en cualquier jugador, cuando venga el gol vendrá la confianza. Él sabe que tiene el apoyo de sus compañeros y el cuerpo técnico”, mencionó tras el 1-1 ante Panamá.

Funes Mori, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez y César Montes reportaron ayer con los Rayados, y serían considerados por Javier Aguirre para el Rayados contra Atlas.