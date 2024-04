En un compromiso por garantizar el acceso equitativo al vital recurso hídrico en todas las colonias y comunidades de Aguascalientes, el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia municipal, Leonardo Montañez Castro, ha anunciado la implementación de un ambicioso plan de infraestructura.

Con la construcción de nuevos pozos y la ampliación de la capacidad de almacenamiento mediante la instalación de más mega tanques, se busca asegurar que cada hogar cuente con agua de calidad, continuidad en el suministro, cobertura total y cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de la población, afirmó Montañez Castro.

El candidato detalló que este proyecto se enmarca dentro del Plan Maestro del Agua, una estrategia integral diseñada para mejorar la eficiencia en la captación y distribución del recurso hídrico en el municipio. Esta iniciativa no solo busca resolver las deficiencias actuales en el suministro de agua, sino también anticiparse a futuras demandas y contingencias.

«La creación del Plan Maestro del Agua es un primer paso crucial hacia el objetivo de garantizar el acceso universal al agua en Aguascalientes», declaró Leo Montañez. «Nuestro compromiso es no solo proveer agua de calidad, sino también fomentar una cultura de cuidado y uso responsable del recurso entre la ciudadanía», agregó.

En este sentido, el candidato del PAN, PRI y PRD resaltó la importancia de promover la conciencia sobre el uso racional y eficiente del agua entre los habitantes del municipio. Montañez Castro subrayó que, de ser reelegido, implementará programas educativos y de sensibilización para instaurar prácticas de conservación del agua en el día a día de la comunidad.

Con estas acciones, Leo Montañez busca no solo satisfacer las necesidades básicas de la población en términos de suministro de agua, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible y equitativo en el municipio de Aguascalientes.