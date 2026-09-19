Aun cuando exista falta de pago, el suministro doméstico de agua no debe cortarse por completo. En casos de vulnerabilidad, las autoridades deben garantizar un mínimo de 50 litros por persona al día, establece un criterio judicial citado en una resolución del Juzgado Tercero de Distrito en Aguascalientes.

El criterio fue retomado al resolver el amparo 418/2026-2, promovido contra el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), en el que el juzgado concedió la suspensión definitiva y ordenó restablecer el servicio de agua potable en el domicilio de la parte quejosa.

La resolución precisa que el servicio de agua es oneroso, por lo que la protección del derecho humano al líquido no significa que este deba prestarse de manera gratuita. Sin embargo, cita un precedente que establece que la autoridad no debe realizar un corte total del suministro doméstico y que, en casos de vulnerabilidad, debe mantenerse un mínimo para cubrir las necesidades esenciales.

En el caso analizado, MIAA negó haber suspendido o limitado el servicio y señaló que sus registros no mostraban una orden para hacerlo. También informó que una inspección había constatado la presencia de agua en el domicilio.

El juzgado consideró insuficientes esos elementos, pues la parte quejosa señaló que no recibía el líquido de manera regular y que enfrentaba cortes constantes y prolongados. El juzgado determinó que MIAA no acreditó que el suministro fuera continuo y regular.

La jueza Ana Carolina Saavedra Galindo recordó que el artículo 4 constitucional reconoce el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, en cantidad suficiente y bajo condiciones saludables, aceptables y asequibles. Con base en ello, concedió la suspensión definitiva y ordenó a MIAA restablecer el suministro en el domicilio de la parte quejosa.