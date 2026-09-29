El Centro Comercial Agropecuario se mantiene en orden y con sus actividades ordinarias reanudadas bajo un esquema de presencia permanente de seguridad pública, afirmó el vicepresidente regional de la Confederación de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (CONACCA), Luis Miguel Rentería Arias.

El representante del sector explicó que las condiciones actuales de seguridad han permitido que el condominio opere de manera ordinaria, al tiempo que se mantiene la presencia de elementos de seguridad de forma permanente, cuyo servicio no representa un costo para el propio centro comercial.

Arias Rentería recordó que el Centro Comercial Agropecuario es considerado un espacio de utilidad pública y forma parte de la estrategia de seguridad alimentaria, razón por la cual cuenta con un esquema particular de apoyo en materia de seguridad.

Agregó que el esquema de seguridad se mantiene coordinado con autoridades estatales, municipales y federales, destacando la participación de distintos órdenes de gobierno.

Subrayó la importancia de la vinculación entre las autoridades con la mesa directiva del consejo de administración del condominio, encabezada por su presidente Ignacio Arredondo Becerra.

De acuerdo con Arias Rentería, el objetivo es mantener las condiciones que permitan el funcionamiento del Centro Comercial Agropecuario como punto de distribución de productos alimentarios, particularmente ante la importancia que representa para el abasto.

Además de la seguridad, se mantiene el trabajo coordinado con las autoridades en distintos temas relacionados con la operación del centro, mientras que los comerciantes continúan con sus actividades habituales.