El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, descartó que corresponda a las autoridades de Aguascalientes investigar la agresión con explosivos registrada durante el fin de semana en la zona limítrofe entre Villa García y Asientos, al señalar que los hechos ocurrieron en territorio zacatecano.

Precisó que fueron las autoridades de Zacatecas las que procesaron la escena y mantienen bajo su responsabilidad la carpeta de investigación.

“Los hechos surten efectos ahí. Lógicamente, las autoridades que procesaron el lugar de los hechos y que tienen la carpeta son las de Zacatecas”, explicó.

Sobre el abandono de dos cuerpos en Zacatecas que, de acuerdo con las autoridades de aquella entidad, habrían sido trasladados desde Aguascalientes, Alonso García indicó que hasta el momento no existe información oficial que confirme esa versión.

Detalló que las autoridades locales colaboraron en la revisión de un domicilio a partir de datos relacionados con una persona aparentemente detenida en Zacatecas.

“Hasta este momento, de manera oficial, nosotros decimos que no es verdad porque no tenemos ningún dato oficial”, sostuvo.

El fiscal añadió que Aguascalientes mantendrá la coordinación con Zacatecas, Jalisco y otras entidades del occidente del país mediante labores operativas, de inteligencia y de investigación judicial.

También señaló que existe comunicación permanente entre fiscalías, corporaciones de seguridad y gobiernos estatales a través de las mesas de coordinación para la paz, por lo que continuarán brindando apoyo cuando las autoridades vecinas lo requieran.