Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que no cancelará sus conferencias mañaneras, como lo solicitó al INE la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, pues eso sería una violación a la Constitución y un agravio a la libertad de expresión.

«Ah, sí… quieren censurar las mañaneras, están pidiendo que se cancelen las mañaneras ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo nos van a silenciar? ¿Y las libertades dónde quedan?», cuestionó en la conferencia mañanera.

«Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo, sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad».

Gálvez demandó la intervención del INE para suspender las conferencias de AMLO, con el argumento de que el Mandatario es incapaz de atender los llamados de las autoridades electorales para dejar de afectar la equidad de la contienda.

Cuestionado sobre el tema, el Jefe del Ejecutivo aseguró que en México no existe dictadura y, sin dar nombres, pidió a sus adversarios «serenarse».

«No sé qué les está pasando. Están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen, somos adversarios, no somos enemigos. Vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho, nada más que no estamos en una dictadura, ni de Izquierda ni de Derecha», expresó.

«En México se vive una democracia y la democracia, entre otras cosas, implica pluralidad, diversidad, garantizar el derecho a disentir, no es pensamiento único».