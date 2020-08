El último trimestre de este año 2020 pudiera tener un desempeño muy pobre para la economía de Aguascalientes de continuar el relajamiento de las medidas sanitarias por el COVID-19 por parte de la población en general, lo que pudiera generar un mayor cierre de negocios y una pérdida de empleos, advirtió el presidente del Colegio de Economistas del Estado, Jael Pérez Sánchez.

En video conferencia de prensa, el especialista advirtió que se viene un coletazo económico que se va a notar aún más durante agosto y septiembre en donde muchas empresas o muchos pequeños negocios van a quebrar porque ya no van a aguantar más y muchos empleos por ende se van a perder.

Recordó que de febrero a julio se han perdido en Aguascalientes 16 mil 809 empleos formales de acuerdo a los registros del IMSS y en total son 23 mil 532, considerando los formales e informales de acuerdo a mediciones del propio Colegio de Economistas tomando en cuenta la tasa de informalidad que hay en el estado siendo los jóvenes entre los 20 y los 29 años los más afectados por esta situación.

Enfatizó que desafortunadamente la gente en general en Aguascalientes no ha seguido las medidas sanitarias y conviven como si el coronavirus no existiera, lo que además de las consecuencias para la salud, también va en contra de la economía del estado.

