Staff Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-La cuarta ola de Covid-19 por la variante Ómicron empujará más a la inflación, advirtieron expertos.

Pamela Díaz, economista para México de BNP Paribas, señaló que la nueva ola de contagios está generando una contracción en la oferta de bienes y servicios debido a un mayor ausentismo laboral que baja su producción.

«Al final del día, nos indica que el impacto económico de las nuevas olas es inflacionario, por un lado, y (por el otro) genera un deterioro en el crecimiento económico, vía la oferta», detalló.

El impacto final que se tenga en México, sostuvo, dependerá de varios factores, como la duración de Ómicron, qué tan potentes y eficaces resulten ser las vacunas contra esta variante y las potenciales nuevas olas.

«Pero lo que sí hace es incrementar los riesgos sobre el escenario ya pesimista de inflación en México, porque de alguna manera impacta en las disrupciones productivas».

El estimado de PBN Paribas es que la inflación este año sea de 5.7 por ciento, en promedio, mientras que el Banco de México la ubica en 4.6 por ciento, refirió.

Además, proyecta que el PIB no crecerá más de 2 por ciento.

Aparte, el diario Financial Times estimó que ya los efectos del Covid en la segunda mitad del 2021 habrían causado una contracción de la economía mexicana que se estaría extendiendo al inicio del 2022.

Citando cifras de la Coparmex, señaló que entre un 10 y 13 por ciento de los trabajadores de las empresas en el País se ha ausentado con la nueva ola, y en los casos de los sectores automotriz y electrónico la proporción sube hasta el 20 por ciento.

«Todas las grandes ciudades de México… tienen el mismo problema», declaró al Financial Times Ricardo Barbosa Ascencio, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex.

Indicó que en la segunda semana de enero, el IMSS tenía más de 90 mil personas con licencia temporal por enfermedad, más que en cualquier otro periodo similar de la pandemia.

