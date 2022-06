Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La inflación está complicando la liquidez de los trabajadores… Y se agrava cuando hay imprevistos.

En el País, la capacidad de ahorro es mínima debido a los bajos salarios, de modo que cuando surge un imprevisto mucha gente recurre a los préstamos para paliar el estrés financiero, pese a las altas de interés.

Casi un tercio de la población pide préstamos para gastos recurrentes como comida o transporte, algo que se recrudece con el encarecimiento de productos y servicios, afirmó Nima Pourshasb, CEO de minu.

Incluso, en el ámbito laboral, la gente está renunciando por ofertas económicas que no son tan sustanciosas, según el estudio «Fintech al rescate de los colaboradores: acceso al salario ya trabajado y retención de talento», elaborado por minu y la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.

«Se están yendo porque les pagan mil pesos más, es increíble.

«Esto (habla) de que los trabajadores no están llegando con los gastos al final de la quincena, que no tienen la liquidez que necesitan y refleja el nivel de estrés», aseguró el directivo.

Permitir que los colaboradores tengan acceso a su salario ya trabajado sin esperar a la quincena reduce el endeudamiento y el estrés financiero, aseveró Pourshasb.

Además, el salario on-demand, ofrecido por las empresas a sus empleados, mejora la retención de personal hasta un 20 por ciento anual para puestos de bajo rango, lo que sugiere una mejora en su bienestar financiero, acotó el especialista.

«Un beneficio como el salario on-demand hace que el trabajador no tomen la decisión de irse de la empresa; este beneficio responde a la problemática de renuncias y de rotación.

«Las tasas de interés subirán y con ello el costo de los préstamos será mucho mayor. El salario on-demand generará un mayor ahorro, debido a que tiene un costo fijo, el cual es menor», comentó el CEO de la plataforma.

Para las empresas, reemplazar a un colaborador representa un costo de alrededor de 35 mil pesos, explicó.

Pourshasb añadió que de manera general, los trabajadores que cuentan con acceso al salario on-demand tienen en promedio alrededor de 12 por ciento menos probabilidades de abandonar su empleo en cualquier periodo, en comparación con los que no tienen acceso al beneficio.

Al darles acceso a los trabajadores de su salario ya trabajado, a través de una aplicación, puede resolver su problema de liquidez de manera inmediata y en todo momento para cumplir con sus compromisos financieros, sin necesidad de esperar al pago de su nómina, evitando que incurran en créditos o préstamos con familiares y amigos.

