Agradece Shakira ya no tener ‘marido’

CDMX.- Shakira deja claro que no hay tregua alguna con Gerard Piqué, quien fuera su pareja por 11 años y padre de sus hijos.

En plena promoción de su nuevo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, la colombiana visitó The Tonight Show con Jimmy Fallon y se sinceró sobre la creación y motivaciones detrás de sus temas de dolor, que se han vuelto himnos para muchas mujeres.

«Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única razón que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque ese es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis», dijo.

Rotunda, la cantante de Barranquilla señaló que «nadie te tiene que decir cómo actuar».

«Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y de nuestros hijos. Ahora las mujeres deciden cómo y hasta cuándo llorar. Ahora les toca llorar a los hombres. Las mujeres lo hemos estado haciendo demasiado tiempo. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres», explicó.

Aunque la estrella, de 47 años y quien nunca ha estado casada, no nombró de forma directa al ex futbolista, admitió que «ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que pasaba por tener marido».

«Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad», confesó, después de recordar que tardó siete años en lanzar un nuevo disco.

Pese a los señalamientos y comentarios de Shakira, Piqué se mantiene sin pronunciar su postura al respecto. (Staff/Agencia Reforma)