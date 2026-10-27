Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum la llamada telefónica que sostuvo con él para felicitarlo por su triunfo electoral, y aseguró que ambos países seguirán trabajando juntos para defender su soberanía y fortalecer la cooperación bilateral.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el Mandatario brasileño calificó el resultado electoral como una victoria que trasciende a su país y alcanza a las democracias latinoamericanas, además de destacar la relación con México.

«Esta no es sólo una victoria del pueblo brasileño, sino de todas las democracias latinoamericanas. ¡Seguiremos juntos para defender nuestras soberanías y estrechar los lazos de amistad y cooperación entre Brasil y México!», expresó Lula.

El mensaje fue publicado después de una comunicación telefónica con Sheinbaum, quien ayer y hoy por la mañana celebró el triunfo del Mandatario brasileño, al que calificó como una bocanada de aire fresco para América Latina, y anunció que se comunicaría con él al mediodía.

La Presidenta también planteó la posibilidad de realizar una visita a Brasil para fortalecer la relación bilateral, particularmente en materia energética, comercial y de cooperación tecnológica.

Entre los temas mencionados destacó la posibilidad de ampliar la colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la petrolera brasileña Petrobras, especialmente en proyectos relacionados con la exploración y producción de hidrocarburos.

Sheinbaum sostuvo que México y Brasil tienen oportunidades para complementar sus economías, aunque descartó impulsar un tratado de libre comercio amplio debido a las posibles afectaciones para sectores productivos, particularmente el agrícola.

La Mandataria se pronunció por avanzar en acuerdos específicos que permitan incrementar los intercambios y aprovechar las capacidades industriales y tecnológicas de ambos países.